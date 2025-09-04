Falleció en Olavarría la vecina del Barrio Dorrego Sonia Elisabet López, a los 54 años

La apreciada ama de casa, nacida en la ciudad, está siendo velada en España 2942. Sus restos serán inhumados este jueves en el Cementerio Loma de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Sonia Elisabet López, ocurrido en Olavarría el 4 de septiembre de 2025, a la edad de 54 años.

Sonia, nacida en la ciudad, era una apreciada ama de casa y residía en el barrio Dorrego.

Su partida es sentida por sus hijos Emiliano, Luciano, Franco y Alexis; su hija política Rocío; su compañero Raúl; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y amigos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento "D", y comenzó a las 7:30 horas.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este jueves 4 de septiembre a las 13:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.