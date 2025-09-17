Falleció en Olavarría la pensionada Susana Raquel Molinate, a los 60 años

La vecina del barrio 12 de Octubre está siendo velada en España 2942. Sus restos serán sepultados este miércoles en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Susana Raquel Molinate, ocurrido en Olavarría el 16 de septiembre de 2025, a la edad de 60 años.

Susana, una apreciada vecina del barrio 12 de Octubre, se encontraba pensionada.

Su partida es sentida por sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se lleva a cabo en España 2942, Departamento "C", este miércoles 17 de septiembre de 6:00 a 13:30 horas. Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Inhumación: El sepelio se realizará este miércoles 17 de septiembre a las 13:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.