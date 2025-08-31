Falleció en Olavarría la pensionada Isabel Amanda Saavedra Vda. de Torres, a los 77 años

La vecina del barrio Jardín, oriunda de la ciudad, está siendo velada en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este lunes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Isabel Amanda Saavedra Vda. de Torres, ocurrido en Olavarría el 31 de agosto de 2025, a la edad de 77 años.

Isabel, nacida en la ciudad, era una apreciada pensionada y residía en el barrio Jardín.

Su partida es sentida por sus hijos Fernando, Judith, Federico, Mauricio, Pablo, Francisco, Natalia y Celeste Torres; sus hijos políticos; sus nietos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “D”.

Se realiza en España 2942, Departamento “D”. Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este lunes 1 de septiembre a las 9:30 horas.

El sepelio se llevará a cabo en el este lunes 1 de septiembre a las 9:30 horas. Servicio: Adherido a Coopelectric.