Falleció en Olavarría la médica jubilada Elisa Julia Graciana León, a los 85 años

La vecina del microcentro está siendo velada en España 2942. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz en fecha a confirmar.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Elisa Julia Graciana León viuda de Martorano, ocurrido en Olavarría el 10 de septiembre de 2025, a la edad de 85 años.

Elisa, nacida en Olavarría, era una apreciada vecina del microcentro y se desempeñaba como médica jubilada.

Su partida es sentida por sus hijos, Ignacia, Rafael y Mariano; sus hijos políticos, Diego, Guillermina y María Elena; sus nietos, Matías, Tomás, Rosario, Clarita, Francisco y Manuela; y demás familiares y amigos que participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “C”, y se habilita de 8:00 a 12:00 horas.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: Sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en fecha a confirmar.

