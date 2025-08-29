Falleció en Olavarría la jubilada Zulema Beatriz Román Vda. de Izaguirre, a los 90 años

La vecina del barrio UTA está siendo velada en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este viernes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Zulema Beatriz Román Vda. de Izaguirre, ocurrido en Olavarría el 28 de agosto de 2025, a la edad de 90 años.

Zulema, nacida en la ciudad, fue una apreciada jubilada y pensionada y residía en el barrio UTA.

Su partida es sentida por su hijo Marcelo Raúl Izaguirre; sus nietas Sofía y Candela; la madre de sus nietas, Rosana; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “D”, y comenzó este viernes a las 8:00 horas.

Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este viernes 29 de agosto a las 11:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.