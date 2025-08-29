Falleció en Olavarría la jubilada Rosa Nélida Viera, a los 93 años

La vecina del barrio Hipólito Irigoyen, cariñosamente apodada “Beta”, está siendo velada en España 2942. Sus restos serán inhumados este viernes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Rosa Nélida Viera Vda. de Padín, conocida por sus allegados como “Beta”, ocurrido en Olavarría el 29 de agosto de 2025, a la edad de 93 años.

Nacida en la ciudad, Rosa era una apreciada jubilada y pensionada que residía en el barrio Hipólito Irigoyen.

Su partida es sentida por sus hijos Horacio y Stella Padín; su hijo político Carlos Tolosa; sus nietos Lucas, Lucrecia, Horacio y Agustín; sus nietos políticos Julián y Vanesa; sus bisnietos Maca, Emma, More, Caleb y Ezra; sus colaboradoras Daniela, Valentina y Mónica; sus sobrinos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “C”, y comenzó a las 10:00 horas.

Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este viernes 29 de agosto a las 14:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.