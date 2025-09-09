Falleció en Olavarría la jubilada Ramona Beatriz López, a los 76 años

La vecina del barrio La Loma está siendo velada en España 2942. Sus restos serán inhumados este miércoles en el Cementerio Municipal.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Ramona Beatriz López, ocurrido en Olavarría el 9 de septiembre de 2025, a la edad de 76 años.

Ramona, nacida en Tucumán, era una apreciada vecina del barrio La Loma y se desempeñaba como jubilada.

Su partida es sentida por sus familiares y deudos, quienes participan con profundo dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “A”, y comenzó a las 14:30 horas.

Se realiza en España 2942, Departamento “A”, y comenzó a las 14:30 horas. Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Municipal este miércoles 10 de septiembre a las 10:30 horas.