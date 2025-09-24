Falleció en Olavarría la jubilada Mirta Antonia Ondicola, a los 69 años

Conocida como “Coca”, la vecina de Villa Floresta será sepultada este miércoles en el Cementerio Loma de Paz.
Olavarría. Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Mirta Antonia Ondicola, a la edad de 69 años, ocurrido en Olavarría el 24 de septiembre de 2025.
Conocida afectuosamente como “Coca”, Mirta era una apreciada vecina del Barrio Villa Floresta, donde vivía junto a su compañero Raúl Oscar Allema. Se había jubilado y era pensionada.
Su partida es sentida por sus hermanos Ana María, Ángela Ester y Fabián Carlos Ondicola; sus hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, amigos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.
Servicio de sepelio
- Velatorio: Se lleva a cabo en España 2942, Departamento “C”, a partir de las 8:00 horas de este miércoles.
- Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.
- Inhumación: El sepelio se realizará este miércoles 24 de septiembre a las 14:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.