Falleció en Olavarría la jubilada María del Carmen Beratz, a los 65 años

La vecina de Colonia Hinojo no será velada. Sus restos serán inhumados este jueves en el Cementerio Municipal de la localidad.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de María del Carmen Beratz de Bahl, ocurrido en Olavarría el 11 de septiembre de 2025, a la edad de 65 años.

María del Carmen, nacida en Colonia Hinojo, era una apreciada vecina de la localidad y se desempeñaba como jubilada.

Su partida es sentida por su esposo, Roberto Bahl; su hija, Cecilia; su hijo político, Leonardo; sus nietos, Fátima y Sebastián; y demás deudos que participan de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: No se realizará.

No se realizará. Responso: Tendrá lugar en el Cementerio Municipal de Colonia Hinojo .

Tendrá lugar en el . Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Municipal de Colonia Hinojo este jueves 11 de septiembre a las 15:00 horas.