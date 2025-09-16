Falleció en Olavarría la jubilada Luz Alba Colomba de Calcagno, a los 73 años

Conocida como “Lucy”, la vecina del barrio San Vicente está siendo despedida por sus deudos. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Luz Alba Colomba de Calcagno, a la edad de 73 años, ocurrido en Olavarría el 15 de septiembre de 2025.

Conocida cariñosamente como “Lucy”, Luz Alba era una apreciada vecina del barrio San Vicente. Se desempeñó a lo largo de su vida como empleada de comercio y se encontraba jubilada.

Su partida es sentida por su esposo, Alfredo Calcagno; sus hijos, Alfredo Gastón y Rubén Sebastián; sus hijas políticas, Yanina Berg, Pamela Belachur e Ivana Salvaneschi; sus nietos, Rocío, Benicio, Agustín y Lorenzo Calcagno; su hermana Virginia Colomba; su hermano político, Tomás Cardona; sus sobrinos Juan José, Fabián, Rosana Cardona, Daniel y Papín Canosa, y demás deudos que participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: No se realizará.

No se realizará. Responso: No se realizará.

No se realizará. Inhumación: Sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

Sus restos serán trasladados al en día y hora a confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.