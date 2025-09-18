Falleció en Olavarría la jubilada Lidia Aurora Alcetegaray, a los 80 años

La vecina del barrio Provincial será sepultada este jueves en el Cementerio Municipal de Olavarría.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Lidia Aurora Alcetegaray viuda de Restivo, ocurrido en Olavarría el 17 de septiembre de 2025, a la edad de 80 años.

Lidia, quien era jubilada y pensionada, era una apreciada vecina del barrio Provincial.

Su partida es sentida por sus hijos Paola y Alejandro; su hija política Mónica Aguer; sus nietos Agustina, Juliana, Fermín y Ciro; sus hermanas, sobrinos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se lleva a cabo en España 2942, Departamento “B”.

Se lleva a cabo en España 2942, Departamento “B”. Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se realizará este jueves 18 de septiembre a las 11:30 horas en el Cementerio Municipal de Olavarría .

El sepelio se realizará este jueves 18 de septiembre a las 11:30 horas en el . Servicio: Adherido a Coopelectric.