Falleció en Olavarría la jubilada Izaura Silveira, a los 77 años

La oriunda de Brasil y vecina del Microcentro está siendo velada en España 2942 y será despedida este miércoles en el Crematorio Pinos de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Izaura Silveira, ocurrido en Olavarría el 25 de agosto de 2025, a la edad de 77 años.

Izaura, nacida en Brasil, fue una apreciada jubilada y pensionada y residía en el barrio Microcentro.

Su partida es sentida por sus hijos Sofía y Hernán; sus hijos políticos Sebastián y María; sus nietas Isabella Pages, Justina y Victoria Ressia y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Sala “C”, y comenzó este miércoles a las 12:00 horas.

Se realiza en España 2942, Sala “C”, y comenzó este miércoles a las 12:00 horas. Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Cremación: Se realizará en el Crematorio Pinos de Paz este miércoles 27 de agosto a las 12:30 horas.

Se realizará en el este miércoles 27 de agosto a las 12:30 horas. Servicio: Adherido a Coopelectric.