Falleció en Olavarría la jubilada Etel Francisca López, a los 82 años

La vecina del barrio Hipólito Yrigoyen, oriunda de San Jorge, está siendo despedida por sus deudos. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Etel Francisca López viuda de Aspiroz, a la edad de 82 años, ocurrido en Olavarría el 15 de septiembre de 2025.

Etel era una apreciada vecina del barrio Hipólito Yrigoyen, aunque era oriunda de San Jorge. Se desempeñó como jubilada y pensionada.

Su partida es sentida por su hijo Mauricio Aspiroz; la madre de sus nietos, Cecilia Pastor; sus nietos Gisela, Alejandro, Anahí y Nahuel Aspiroz; sus bisnietos Francisca, Valentín y Beltrán; sus hermanos María Esther y Carlos López, y demás deudos que participan de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: No se realizará.

Responso: No se realizará.

Inhumación: Sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

Servicio: Adherido a Coopelectric.