Falleció en Olavarría la jubilada Dina Migliorini de Borelli, a los 94 años

5 horas ago Necrológicas

La vecina del barrio San Vicente no será velada. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz en fecha a confirmar.

 

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Dina Migliorini Poli viuda de Borelli, ocurrido en Olavarría el 10 de septiembre de 2025, a la edad de 94 años.

Dina, nacida en Olavarría, era una apreciada vecina del barrio San Vicente y se desempeñaba como jubilada y pensionada.

Su partida es sentida por sus hijos, nietos, bisnietos y demás deudos que participan con dolor de su fallecimiento.

 

Servicio de sepelio

  • Velatorio: No se realizará.
  • Responso: No se realizará.
  • Inhumación: Sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en fecha a confirmar.
  • Servicio: Adherido a Coopelectric.
