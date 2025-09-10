Falleció en Olavarría la jubilada Dina Migliorini de Borelli, a los 94 años

La vecina del barrio San Vicente no será velada. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz en fecha a confirmar.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Dina Migliorini Poli viuda de Borelli, ocurrido en Olavarría el 10 de septiembre de 2025, a la edad de 94 años.

Dina, nacida en Olavarría, era una apreciada vecina del barrio San Vicente y se desempeñaba como jubilada y pensionada.

Su partida es sentida por sus hijos, nietos, bisnietos y demás deudos que participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: No se realizará.

No se realizará. Responso: No se realizará.

No se realizará. Inhumación: Sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en fecha a confirmar.

Sus restos serán trasladados al en fecha a confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.