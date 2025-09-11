Falleció en Olavarría la jubilada Delia Isabel González, a los 81 años

Necrológicas

La vecina del barrio CECO 2 no será velada. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz en fecha a confirmar.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Delia Isabel González viuda de Piquet, cariñosamente conocida como “Chabela”, ocurrido en Olavarría el 10 de septiembre de 2025, a la edad de 81 años.

Delia, una ex vecina de Laprida, era una apreciada residente del barrio CECO 2 y se desempeñaba como jubilada y pensionada.

Su partida es sentida por sus hijos, Rodolfo, Sandra, Miguel y Franco Piquet; sus hijos políticos; sus nietos, Alejandro, Yanina, Sergio, Belén, Josefina y Facundo; sus bisnietos, hermanos, sobrinos y demás deudos que participan con dolor de su fallecimiento.

 

Servicio de sepelio

 

  • Velatorio: No se realizará.
  • Responso: A confirmar.
  • Inhumación: Sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en fecha a confirmar.
  • Servicio: Adherido a Coopelectric.
