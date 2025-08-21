Falleció en Olavarría la jubilada Celia Beatriz Aramburu, a los 67 años

La vecina de Pueblo Nuevo está siendo velada en España 2942 y será despedida en el Crematorio Pinos de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Celia Beatriz Aramburu, ocurrido en Olavarría el 21 de agosto de 2025, a la edad de 67 años.

Celia, nacida en la ciudad, fue una apreciada jubilada y residía en el barrio Pueblo Nuevo.

Su partida es sentida por sus hermanos Manuel, José Luis, Marcelo, Cristina, Graciela, Silvia, Susana y Liliana; sus sobrinos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “D”, y finaliza este jueves 21 de agosto a las 16:00 horas.

Se realizará en el , con día y hora a confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.