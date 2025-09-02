Falleció en Olavarría la jubilada Blanca Rosa Giaceli Vda. de Cisneros, a los 94 años

La vecina del barrio Mariano Moreno es velada en España 2942 y sus restos serán inhumados este miércoles en el Cementerio Loma de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Blanca Rosa Giaceli Vda. de Cisneros, ocurrido en Olavarría el 2 de septiembre de 2025, a la edad de 94 años.

Nacida en la ciudad, Blanca era una apreciada jubilada y pensionada que residía en el barrio Mariano Moreno.

Su partida es sentida por sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos políticos y demás familiares, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “B”.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este miércoles 3 de septiembre a las 9:30 horas.

