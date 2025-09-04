Falleció en Olavarría la jubilada Adriana Teresa Santellan, a los 62 años

La vecina del barrio Jardín, cariñosamente conocida como “La Flaca”, está siendo velada en España 2942. Sus restos serán inhumados este jueves en el Cementerio Loma de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Adriana Teresa Santellan, conocida por sus allegados como “La Flaca”, ocurrido en Olavarría el 4 de septiembre de 2025, a la edad de 62 años.

Nacida en San Fernando, provincia de Buenos Aires, Adriana era una apreciada jubilada que residía en el barrio Jardín de nuestra ciudad.

Sus deudos y amigos participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “B”, y comenzó a las 8:30 horas.

