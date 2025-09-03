Falleció en Olavarría la abogada jubilada Irma Nancy Cavalieri, a los 85 años

La vecina del microcentro de la ciudad está siendo velada en España 2942. Sus restos serán inhumados este miércoles en el Cementerio Loma de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Irma Nancy Cavalieri, ocurrido en Olavarría el 2 de septiembre de 2025, a la edad de 85 años.

Nacida en la ciudad, Irma fue una apreciada abogada jubilada y residía en el Microcentro.

Sus amigos Rosita Álvarez, Carlos Alem y familia, y Nora Pullol y familia participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “D”, este miércoles 3 de septiembre de 13:00 a 13:30 horas.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este miércoles 3 de septiembre a las 13:30 horas.