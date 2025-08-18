Falleció en Olavarría Juan Pedro Bonetto, “Juampi”, a los 47 años

El vecino de Pueblo Nuevo y oriundo de Olavarría, será despedido en el Crematorio Pinos de Paz este lunes.
Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Juan Pedro Bonetto, cariñosamente conocido como “Juampi”, ocurrido en Olavarría el 17 de agosto de 2025, a la edad de 47 años.
“Juampi”, nacido en la ciudad, residía en el barrio Pueblo Nuevo.
Su partida es sentida por su padre Juan Heriberto Bonetto; su hermano Sebastián Bonetto; su hermana política Sonia Mariescurrena y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.
Servicio de sepelio
- Sin velatorio ni responso.
- Cremación: Se realizará en el Crematorio Pinos de Paz este lunes 18 de agosto a las 12:30 horas.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.