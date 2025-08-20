Falleció en Olavarría Juan Enrique Hurtado, a los 74 años

El jubilado, vecino de Pueblo Nuevo y oriundo de Olavarría, está siendo velado en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este miércoles en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Juan Enrique Hurtado, ocurrido en Olavarría el 20 de agosto de 2025, a la edad de 74 años.

Hurtado, nacido en la ciudad, fue un apreciado jubilado y residía en el barrio Pueblo Nuevo.

Su partida es sentida por su esposa Susana Novello; sus hijos del corazón Dina y Daniel Gómez; su hijo político del corazón Enrique Marín; sus nietos del corazón Florencia y Emilio Marín; su bisnieta del corazón Lisa; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “B”, y comenzó este miércoles 20 de agosto a las 9:00 horas.

Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este miércoles 20 de agosto a las 14:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.