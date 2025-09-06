Falleció en Olavarría Juan Domingo Spinella, “Chango”, a los 69 años

3 horas ago Necrológicas

El jubilado penitenciario y martillero de Sierra Chica será cremado. Su inhumación se encuentra a confirmar.

 

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Juan Domingo Spinella, cariñosamente conocido como “Chango”, ocurrido en Olavarría el 6 de septiembre de 2025, a la edad de 69 años.

Juan, nacido en la ciudad, era un apreciado vecino de Sierra Chica y se desempeñaba como jubilado penitenciario y corredor martillero.

Su partida es sentida por su compañera Adriana Urban; sus hijos Emmanuel y Juan; y demás familiares y amigos, quienes participan su fallecimiento.

 

Servicio de sepelio

 

  • Velatorio: No se realizará.
  • Responso: No se realizará.
  • Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Crematorio Pinos de Paz. El día y la hora están a confirmar.
