Falleció en Olavarría Juan Domingo Spinella, “Chango”, a los 69 años

El jubilado penitenciario y martillero de Sierra Chica será cremado. Su inhumación se encuentra a confirmar.
Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Juan Domingo Spinella, cariñosamente conocido como “Chango”, ocurrido en Olavarría el 6 de septiembre de 2025, a la edad de 69 años.
Juan, nacido en la ciudad, era un apreciado vecino de Sierra Chica y se desempeñaba como jubilado penitenciario y corredor martillero.
Su partida es sentida por su compañera Adriana Urban; sus hijos Emmanuel y Juan; y demás familiares y amigos, quienes participan su fallecimiento.
Servicio de sepelio
- Velatorio: No se realizará.
- Responso: No se realizará.
- Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Crematorio Pinos de Paz. El día y la hora están a confirmar.