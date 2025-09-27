Falleció en Olavarría Juan Carlos Ruppel, “Caburé”, a los 82 años

El apreciado vecino de Sierras Bayas será inhumado este sábado en el Cementerio Municipal de Colonia San Miguel.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Juan Carlos Ruppel, conocido afectuosamente como “Caburé“, ocurrido en Olavarría el 26 de septiembre de 2025, a la edad de 82 años.

Juan Carlos era un reconocido vecino de Sierras Bayas y se había desempeñado como pensionado.

Su partida es lamentada por su familia en el afecto (Raquel, Javier, Eduardo), sus amigos y demás deudos, quienes participan de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: Se lleva a cabo en la sala velatoria de Sierras Bayas , departamento “A”, y comenzó a las 9:30 horas.

Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se realizará este sábado 27 de septiembre de 2025 a las 14:00 horas en el Cementerio Municipal de Colonia San Miguel.