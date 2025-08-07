Falleció en Olavarría José Bernardino Torena, “Pocho”, a los 89 años

El querido jubilado y vecino del barrio Roca Merlo, oriundo de General Alvear, está siendo velado en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este jueves en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de José Bernardino Torena, cariñosamente conocido como “Pocho”, ocurrido en Olavarría el 6 de agosto de 2025, a la edad de 89 años.

“Pocho”, nacido en General Alvear, fue un apreciado jubilado y pensionado y residía en el barrio Roca Merlo.

Su partida es sentida por sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, su cuidadora Sofía, sus hermanas, su cuñada, sobrinos, amigos y demás familiares, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “D”. La sala cerró a las 00:30 horas y reabrió este jueves a las 08:30 horas.

Se realiza en España 2942, Departamento “D”. La sala cerró a las 00:30 horas y reabrió este jueves a las 08:30 horas. Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este jueves 7 de agosto de 2025, a las 11:30 horas.

El sepelio se llevará a cabo en el este jueves 7 de agosto de 2025, a las 11:30 horas. Servicio: Adherido a Coopelectric.