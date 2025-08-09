Falleció en Olavarría Jorge Horacio Lauge, a los 69 años

Necrológicas

El jubilado, vecino de Tiro Federal y oriundo de Morón, fue despedido este sábado en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Jorge Horacio Lauge, ocurrido en Olavarría el 8 de agosto de 2025, a la edad de 69 años.

Jorge, nacido en Morón, fue un apreciado jubilado y residía en el barrio Tiro Federal.

 

Servicio de sepelio

 

  • Sin velatorio ni responso.
  • Inhumación: El sepelio se llevó a cabo en el Cementerio Loma de Paz este sábado 9 de agosto a las 13:30 horas.
  • Servicio: Adherido a Coopelectric.
