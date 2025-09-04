Falleció en Olavarría Irma Gladys Miriam Pola Viuda de Minor, a los 86 años

La apreciada vecina del barrio San Vicente y jubilada no será velada y sus restos serán inhumados este viernes en el Cementerio Loma de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Irma Gladys Miriam Pola Viuda de Minor, ocurrido en Olavarría el 4 de septiembre de 2025, a la edad de 86 años.

Irma, nacida en la ciudad, era una apreciada jubilada y pensionada que residía en el barrio San Vicente.

Su partida es sentida por sus hijos, nietos, su sobrino y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: No se realizará.

No se realizará. Responso: No se realizará.

No se realizará. Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este viernes 5 de septiembre a las 8:30 horas.

El sepelio se llevará a cabo en el este viernes 5 de septiembre a las 8:30 horas. Servicio: Adherido a Coopelectric.