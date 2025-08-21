Falleció en Olavarría Estela Bulfoni Vda. de Castaño, a los 77 años

La jubilada y pensionada, oriunda de Tandil y vecina del barrio PYM, está siendo velada en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este viernes en el Cementerio Loma de Paz.

Su partida es sentida por sus hijos Roxana, Darío, María y Gastón; sus hijos políticos, nietos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “B”.

Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este viernes 22 de agosto a las 11:30 horas.

El sepelio se llevará a cabo en el este viernes 22 de agosto a las 11:30 horas. Servicio: Adherido a Coopelectric.