Falleció en Olavarría el jubilado y docente Julio Reynol Marchioni, a los 90 años

El vecino del Barrio Luján, quien se desempeñó en la ex ENET Nº 1, está siendo velado en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este miércoles en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Julio Reynol Marchioni, ocurrido en Olavarría el 26 de agosto de 2025, a la edad de 90 años.

Marchioni, nacido en la ciudad, fue un apreciado docente jubilado de la ex ENET Nº 1 y residía en el Barrio Luján.

Su partida es sentida por sus hijos Viviana, Mariano y Valeria Marchioni; sus hijos políticos César y Mauricio; sus nietos Ailín, Valentín, Benjamín, Catalina, Laureano, Jimena, Santiago y Simón; sus bisnietos, sobrinos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “D”. La sala cerró a las 0:00 horas y reabrió este miércoles a las 8:00 horas.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este miércoles 27 de agosto a las 11:30 horas.

