Falleció en Olavarría el jubilado y comerciante Hugo Aníbal Mendoza, a los 83 años

El vecino del barrio Mariano Moreno, oriundo de San Justo, Santa Fe, no será velado y sus restos serán cremados en Pinos de Paz en una fecha a confirmar.
Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Hugo Aníbal Mendoza, ocurrido en Olavarría el 1 de septiembre de 2025, a la edad de 83 años.
Mendoza, nacido en San Justo, Santa Fe, fue un apreciado comerciante jubilado que residía en el barrio Mariano Moreno de nuestra ciudad.
Su esposa, Elsa Susana García; su hija, Luciana Mendoza; su hijo político, Rodolfo Basaldúa; su nieto, Laureano; sus nietos del corazón, Constanza y Gonzalo, junto a demás familiares y amigos, participan con tristeza su fallecimiento.
Servicio de sepelio
- Velatorio: No se realizará velatorio.
- Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente, con horario a confirmar.
- Inhumación: El cuerpo será cremado en el Crematorio Pinos de Paz, con día y hora a confirmar.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.