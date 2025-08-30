Falleció en Olavarría el jubilado y carpintero Juan Carlos Tagliaferro, a los 82 años

El vecino del barrio Mariano Moreno, conocido como “Tero”, es velado en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este sábado en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Juan Carlos Tagliaferro, cariñosamente apodado “Tero”, ocurrido en Olavarría el 28 de agosto de 2025, a la edad de 82 años.

Tagliaferro, nacido en la ciudad, fue un apreciado carpintero jubilado y residía en el barrio Mariano Moreno.

Su esposa, Babi Ana María, junto a familiares y amigos, participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este sábado 30 de agosto a las 11:30 horas.