Falleció en Olavarría el jubilado Rubén Omar Quintero, a los 79 años

Conocido como “Pancho”, el vecino del barrio Martín Fierro será sepultado este miércoles en el Cementerio Loma de Paz.
Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Rubén Omar Quintero, a la edad de 79 años, ocurrido en Olavarría el 16 de septiembre de 2025.
Conocido cariñosamente como “Pancho”, Rubén era un apreciado vecino del barrio Martín Fierro y se desempeñaba como jubilado.
Sus deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento, lo despiden en los servicios fúnebres.
Servicio de sepelio
- Velatorio: Se lleva a cabo en España 2942, Departamento “A”.
- Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.
- Inhumación: El sepelio se realizará este miércoles 17 de septiembre a las 11:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.