Falleció en Olavarría el jubilado Nicasio Agustín Quintana, a los 87 años

El vecino del barrio Independencia y oriundo de Benito Juárez está siendo velado en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este viernes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Nicasio Agustín Quintana, ocurrido en Olavarría el 21 de agosto de 2025, a la edad de 87 años.

Nicasio, nacido en Benito Juárez, fue un apreciado jubilado y residía en el barrio Independencia.

Su partida es sentida por sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “D”, este viernes 22 de agosto de 08:00 a 11:30 horas.

Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este viernes 22 de agosto a las 11:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.