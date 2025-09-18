Falleció en Olavarría el jubilado Julio Edgardo Feola, a los 76 años

Conocido como “Petiso”, el vecino de Sierras Bayas será sepultado este jueves en el Cementerio Municipal de esa localidad.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Julio Edgardo Feola, ocurrido en Olavarría el 17 de septiembre de 2025, a la edad de 76 años.

Conocido afectuosamente como “Petiso”, Julio era un apreciado vecino de Sierras Bayas, oriundo de la localidad de Tapalqué. A lo largo de su vida, se desempeñó como palero y zapatero, actividades de las que se había jubilado.

Su partida es sentida por su esposa Juana San Martín; sus hijos Daniel y Andrea; sus nietos Nicolás, Matías, Santiago, Maximiliano y Juana; su nieta política Ángeles; su bisnieta Nina y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se lleva a cabo en la Sala “A” de Sierras Bayas, este jueves 18 de septiembre de 9:30 a 15:30 horas.

Se lleva a cabo en la Sala “A” de Sierras Bayas, este jueves 18 de septiembre de 9:30 a 15:30 horas. Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se realizará este jueves 18 de septiembre a las 15:30 horas en el Cementerio Municipal de Sierras Bayas.