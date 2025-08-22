Falleció en Olavarría el jubilado Juan Armando Caseres, a los 78 años

El vecino del barrio Luján será despedido en el Crematorio Pinos de Paz. No se realiza velatorio ni responso.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Juan Armando Caseres, ocurrido en Olavarría el 21 de agosto de 2025, a la edad de 78 años.

Caseres, un apreciado jubilado, residía en el barrio Luján.

Su partida es sentida por su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

No se realizará velatorio ni responso.

Cremación: Se llevará a cabo en el Crematorio Pinos de Paz, con día y hora a confirmar.