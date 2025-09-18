Falleció en Olavarría el jubilado José María Cordillo, a los 81 años

Conocido como “Pepe”, el vecino del barrio San Vicente será sepultado este viernes en el Cementerio Loma de Paz.
Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de José María Cordillo, a la edad de 81 años, ocurrido en Olavarría el 17 de septiembre de 2025.
Conocido afectuosamente como “Pepe”, José María era un apreciado vecino del barrio San Vicente y se había jubilado del rubro de la construcción.
Su partida es sentida por su esposa, Elbecia Del Valle Romero; sus hijos José María, Fernando Gastón y Alejandro Esteban; sus hijas políticas Guadalupe, Eugenia y Liliana; sus nietos Trinidad, Juan Segundo, Agustina, Juanita, Milo, Antonella, Giuliana y Mateo, y demás deudos que participan con dolor de su fallecimiento.
Servicio de sepelio
- Velatorio: Se lleva a cabo en España 2942, Departamento “C”, este jueves 18 de septiembre de 10:00 a 16:00 horas.
- Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.
- Inhumación: El sepelio se realizará este viernes 19 de septiembre a las 8:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.