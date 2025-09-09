Falleció en Olavarría el jubilado Ismael Oscar Schechtel, a los 79 años

El vecino del barrio Villa Mailín no será velado. Sus restos serán inhumados este martes en el Cementerio Loma de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Ismael Oscar Schechtel, ocurrido en Olavarría el 9 de septiembre de 2025, a la edad de 79 años.

Ismael era un apreciado vecino del barrio Villa Mailín y se desempeñaba como jubilado.

Su partida es sentida por su hija, Claudia Schechtel; su hijo político, Javier Suárez; sus nietos, Agustín y Celina Martino; su nieta política, Aldana Bravo y demás deudos.

Servicio de sepelio

Velatorio: No se realizará.

Responso: No se realizará.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este martes 9 de septiembre a las 13:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.