Falleció en Olavarría el jubilado Horacio Elizalde, a los 102 años

El vecino del barrio San Vicente, oriundo de Benito Juárez, será sepultado este lunes en el Cementerio Loma de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Horacio Elizalde, ocurrido en Olavarría el 22 de septiembre de 2025, a la edad de 102 años.

Horacio, quien era jubilado y pensionado, era un apreciado vecino del barrio San Vicente, oriundo de Benito Juárez.

Su partida es sentida por sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: No se realizará.

Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente en España 2942, Departamento "D", este lunes 22 de septiembre de 14:00 a 14:30 horas.

Inhumación: El sepelio se realizará este lunes 22 de septiembre a las 14:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Servicio: Adherido a Coopelectric.