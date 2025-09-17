Falleció en Olavarría el jubilado Héctor Rodolfo Herrera, a los 73 años

Conocido como “Lechú”, el vecino de Villa Alfredo Fortabat será sepultado este jueves en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Héctor Rodolfo Herrera, ocurrido en Villa Alfredo Fortabat el 17 de septiembre de 2025, a la edad de 73 años.

Conocido cariñosamente como “Lechú”, Héctor era un apreciado vecino de Villa Alfredo Fortabat. Se desempeñaba como jubilado.

Su partida es sentida por su madre, Delia Gil; sus hermanos Héctor Manuel y Daniela Rosana; sus sobrinos Jennifer, José Ignacio y Abigail; su hermana del corazón, Inés e Isabel Lumelli; su cuñada Marisa Mechoni; sus sobrinos del corazón y demás deudos que participan de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se lleva a cabo en España 2942, Departamento “D”.

