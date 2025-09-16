Falleció en Olavarría el jubilado Héctor Luján Herrero, a los 79 años

El ex empleado de Cementos Avellaneda, vecino del barrio Ceco 1, será sepultado este miércoles en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Héctor Luján Herrero, ocurrido en Olavarría el 16 de septiembre de 2025, a la edad de 79 años.

Héctor, oriundo de Arboledas, partido de Daireaux, era un apreciado vecino del barrio Ceco 1. A lo largo de su vida, se desempeñó como empleado de Cementos Avellaneda, de donde se había jubilado.

Su partida es sentida por su esposa, María del Carmen Banega; sus hijas, hijos políticos, nietos y bisnietos, y demás familiares que participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se lleva a cabo en España 2942, Departamento “D”, de 15:00 a 19:00 horas.

Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Inhumación: El sepelio se realizará este miércoles 17 de septiembre a las 10:30 horas en el Cementerio Loma de Paz .

El sepelio se realizará este miércoles 17 de septiembre a las 10:30 horas en el . Servicio: Adherido a Coopelectric.