Falleció en Olavarría el jubilado Gustavo Néstor Cartolano, a los 70 años

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Gustavo Néstor Cartolano, cariñosamente conocido como “Cartucho”, ocurrido en Olavarría el 10 de septiembre de 2025, a la edad de 70 años.

Gustavo, nacido en la localidad de Laprida, era un apreciado vecino del barrio H. Irigoyen. Se desempeñaba como jubilado de Fábrica “LOSA” y fue miembro activo del Grupo Scout de Nuestra Señora de Luján.

Su partida es sentida por su esposa, Noemí Sotelo; sus hijos, Celina, Fernando, Yanina y Luciano; sus nietos, Sasha, Benjamín, Olivia, David y Valentín; su hermano, Luis, y demás deudos.

Servicio de sepelio

Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este miércoles 10 de septiembre a las 9:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.