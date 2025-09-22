Falleció en Olavarría el jubilado Gregorio Héctor Luna, a los 86 años

Conocido como “Tojo”, el vecino del barrio La Candela, oriundo de General La Madrid, será sepultado en esa localidad.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Gregorio Héctor Luna, a la edad de 86 años, ocurrido en Olavarría el 21 de septiembre de 2025.

Conocido afectuosamente como “Tojo”, Gregorio era un apreciado vecino del barrio La Candela, oriundo de General La Madrid. Se desempeñaba como jubilado.

Su partida es sentida por su hijo Juan José Luna Correa; su hija política Claudia Elisabet Zelaya; sus nietos Matías Ariel, Juan Ignacio y Enzo David; su bisnieta Agustina; su hermano Pastor, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: No se realizará.

No se realizará. Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: Sus restos serán sepultados en el Cementerio de General La Madrid, en día y hora a confirmar.