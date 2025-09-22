Falleció en Olavarría el jubilado Gabriel Omar Torres, a los 90 años

Conocido como “Tolo”, el ex empleado de Cantera Cerro Negro y vecino del Barrio Luján será sepultado este lunes en el Cementerio Loma de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Gabriel Omar Torres, a la edad de 90 años, ocurrido en Olavarría el 21 de septiembre de 2025.

Conocido afectuosamente como “Tolo”, Gabriel era un apreciado vecino del Barrio Luján. A lo largo de su vida, se desempeñó como empleado en Cantera Cerro Negro, de donde se había jubilado.

Su partida es sentida por sus hijos Gabriela y Fabricio; sus hijos políticos María Celia y José; sus nietos Matías, Camila, Agustina, Federico y Alma; sus bisnietas Helena y Cielo, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se lleva a cabo en España 2942, Departamento “B”, a partir de las 7:00 horas de este lunes.

Se lleva a cabo en España 2942, Departamento “B”, a partir de las 7:00 horas de este lunes. Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se realizará este lunes 22 de septiembre a las 10:30 horas en el Cementerio Loma de Paz .

El sepelio se realizará este lunes 22 de septiembre a las 10:30 horas en el . Servicio: Adherido a Coopelectric.