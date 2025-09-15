Falleció en Olavarría el jubilado Emilio Ramón Pelroso, a los 82 años

Conocido como “Cacho”, el vecino de Sierras Bayas está siendo velado en la localidad. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Emilio Ramón Pelroso, a la edad de 82 años, ocurrido en Olavarría el 14 de septiembre de 2025.

Conocido afectuosamente como “Cacho”, Emilio era un apreciado vecino del barrio Catriel, en Sierras Bayas, aunque era oriundo de Paraná, Entre Ríos. Se desempeñaba como jubilado.

Su partida es sentida por sus hijos, hermanos, sobrinos, nietos y demás deudos que participan de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se lleva a cabo en la sala de Sierras Bayas, M. Smirnoff 2663, de 8:30 a 17:00 horas.

Responso: No se realizará.

Cremación: Sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

Servicio: Adherido a Coopelectric.