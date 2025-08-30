Falleció en Olavarría el jubilado Domingo Alberto Gallo, a los 83 años

El vecino de Sierras Bayas y oriundo de Bolívar está siendo velado en su localidad. Sus restos recibirán sepultura este sábado en el Cementerio de Sierras Bayas.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Domingo Alberto Gallo, ocurrido en Olavarría el 30 de agosto de 2025, a la edad de 83 años.

Gallo, nacido en Bolívar, fue un apreciado jubilado y residía en Sierras Bayas.

Su esposa, Elba Geneux; sus hijos Rubén y Liliana Gallo; sus nietos Edgardo, Facundo, Martín, Rosario, Marcos, Denise, Guadalupe y Kevin; sus nietos políticos, bisnietos y demás deudos participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en la sala velatoria de Sierras Bayas.

Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio de Sierras Bayas este sábado 30 de agosto a las 15:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.