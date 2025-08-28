Falleció en Olavarría el jubilado del Servicio Penitenciario Mario Roberto Billegas, a los 64 años

3 horas ago Necrológicas

El vecino del barrio Moreno, conocido como “Quinoto”, está siendo velado en España 2942 y sus restos serán cremados en Pinos de Paz en fecha a confirmar.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Mario Roberto Billegas, cariñosamente conocido como “Quinoto”, ocurrido en Olavarría el 28 de agosto de 2025, a la edad de 64 años.

Billegas, nacido en la ciudad, fue un apreciado jubilado del Servicio Penitenciario y residía en el barrio Moreno.

Su partida es sentida por sus hijos María Elisa, Jesica y Mario; sus hijos políticos Fabián, Hernán y Ellen; sus nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y amigos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

 

Servicio de sepelio

 

  • Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “D”. Comenzó a las 17:00 horas y finaliza a las 21:00 horas.
  • Sin responso.
  • Cremación: Se llevará a cabo en el Crematorio Pinos de Paz, con día y hora a confirmar.
