Falleció en Olavarría el jubilado del Servicio Penitenciario Horacio Isaac Jones, a los 80 años

Conocido como “Pocho”, el vecino del Barrio Independencia será sepultado este miércoles en el Cementerio Loma de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Horacio Isaac Jones, a la edad de 80 años, ocurrido en Olavarría el 23 de septiembre de 2025.

Conocido afectuosamente como “Pocho”, Horacio era un apreciado vecino del barrio Independencia, oriundo de la localidad de Bolívar. Se había jubilado del Servicio Penitenciario.

Su partida es sentida por su esposa Nélida Raquel Reyes; sus hijas Mariela, Karina y Yanina; su hijo político Hugo Ramírez; sus nietos Christian, Gabriel, Leonel, Oriana, Tamara, Lucas, Gonzalo, Zahira y Ulises, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se realizará este miércoles 24 de septiembre a las 11:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.