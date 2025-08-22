Falleció en Olavarría el jubilado de la Policía Bonaerense Jorge Juan Navarro, a los 78 años

El vecino del barrio CECO 1, oriundo de Viedma, está siendo velado en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este sábado en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Jorge Juan Navarro, cariñosamente conocido como “El Chueco”, ocurrido en Olavarría el 21 de agosto de 2025, a la edad de 78 años.

Jorge, nacido en Viedma, Provincia de Río Negro, fue un apreciado jubilado de la Policía Bonaerense y residía en el barrio CECO 1.

Su partida es sentida por su esposa Elvira Leonor Arguello; sus hijos Claudia, Juan y Mariana; sus nietos Milagros, Juan Valentín y Sofía; sus sobrinos, demás familiares y amigos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “C”, y habilitó a partir de las 8:00 horas.

Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este sábado 23 de agosto a las 9:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.