Falleció en Olavarría el jubilado Benito Álvaro González, a los 75 años

El vecino del barrio Provincias Unidas está siendo velado en España 2942. Sus restos serán inhumados este miércoles en el Cementerio Loma de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Benito Álvaro González, cariñosamente conocido como “Chaqueño”, ocurrido en Olavarría el 9 de septiembre de 2025, a la edad de 75 años.

Benito, nacido en la provincia de Chaco, era un apreciado vecino del barrio Provincias Unidas y se desempeñaba como jubilado.

Su partida es sentida por su esposa, María Magdalena Benito; sus hijos, Diego y Álvaro; sus hijas políticas, Nancy y Marina; sus nietos, Agustina, Ornella, Joaquín y Nuria; sus hermanos, sobrinos, y demás deudos.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “B”. Comenzó a las 16:00 horas, cierra a las 22:00 horas, y reabre el miércoles a las 7:00 horas.

El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este miércoles 10 de septiembre a las 11:30 horas. Servicio: Adherido a Coopelectric.