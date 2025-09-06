Falleció en Olavarría el jubilado Ángel Horacio González, a los 78 años

El apreciado vecino de Pueblo Nuevo está siendo velado en España 2942 y sus restos serán inhumados este domingo en el Cementerio Loma de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Ángel Horacio González, cariñosamente conocido como “El Tioco”, ocurrido en Olavarría el 6 de septiembre de 2025, a la edad de 78 años.

Ángel era un apreciado gasista jubilado que residía en el barrio Pueblo Nuevo.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento "A", este domingo 7 de septiembre de 10:00 a 10:30 hs.

Se realiza en España 2942, Departamento “A”, este domingo 7 de septiembre de 10:00 a 10:30 hs. Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este domingo 7 de septiembre a las 10:30 horas.