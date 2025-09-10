Falleció en Olavarría el jubilado Alcides Osvaldo Burgueño, a los 82 años

El vecino del barrio Mariano Moreno no será velado. Sus restos serán inhumados este jueves en el Crematorio Pinos de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Alcides Osvaldo Burgueño, ocurrido en Olavarría el 10 de septiembre de 2025, a la edad de 82 años.

Alcides, nacido en Chacabuco, era un apreciado vecino del barrio Mariano Moreno y se desempeñó como colectivero jubilado.

Su partida es sentida por sus nietos del afecto, María Celeste Gallestegui y Nicolás Sarli; sus bisnietos, Valentino y Faustino; y demás deudos que participan de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: No se realizará.

No se realizará. Responso: No se realizará.

No se realizará. Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Crematorio Pinos de Paz este jueves 11 de septiembre a las 17:00 horas.